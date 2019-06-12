Кабмін вирішив купити для сімей загиблих на Майдані, УБД і переселенців майже 500 квартир

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми придбаємо для них майже 500 квартир. І цього року ми надамо ці квартири цим категоріям громадян", - сказав Гройсман.

У свою чергу міністр соціальної політики Андрій Рева уточнив, що чиновники не купуватимуть квартири зазначеним категоріям людей, а нададуть їм для цього кошти.

У коментарі Цензор.НЕТ Рева розповів, що йдеться про декілька програм, які передбачають надання коштів людям для придбання житла.

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За його словами, одна з програм, за якою сьогодні уряд направив кошти - це купівля житла членам сімей загиблих в АТО або ООС, або тим солдатам, які стали інвалідами 1-2 групи внаслідок війни.

"Сьогодні понад 300 млн направили для того, щоб більш як 260 осіб отримали житло за цією програмою", - зазначив Рева.

Він розповів, що також направили 200 млн грн для купівлі квартир для учасників бойових дій на території інших країн.

"Велика частина - це учасники бойових дій в Афганістані, інваліди, які понад 30 років стояли в черзі на житло. Другий рік ця програма діє. Минулого року ми направили 200 млн і зараз теж 200 млн розподілили - там здається 169 осіб мають отримати кошти для придбання житла", - зазначив міністр.

Крім того, за словами Реви, ще 25 млн грн направили для придбання житла для учасників бойових дій - внутрішньо переміщених осіб (кошти отримають 24 людини). Також уряд направив 25 млн для 24 постраждалих на Майдані - учасників Революції Гідності.

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"Зараз ми кошти направляємо в регіони для тих людей, які стоять на черзі, у яких вже готові документи і вони можуть вже зараз придбати квартири", - розповів міністр.