Росія намагається "виміняти" повернення в ПАРЄ на візит комісара Міятович до окупованого Криму, - МЗС України

Про це в середу заявила прессекретар МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Нагадаємо, раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати окупований Росією Крим, однак візит ще необхідно підтвердити.

У МЗС наголосили, що Україна послідовно наполягала на проведенні такого візиту - і не одного, а на регулярній основі. Однак на сьогодні домовленостей щодо конкретних дат візиту між Україною та Міятович немає.

"Але головне не дати, головне – це чітке узгодження з українською стороною параметрів і програми такого візиту. Роль у цьому процесі Росії обмежується лише її обов’язками як держави-окупанта", - заявила речниця МЗС.

Вона підкреслила, що на шляху до візиту ще багато питань, які потребують погодження з українською стороною, в тому числі із залученням активістів і правозахисників, які опікуються проблематикою порушень прав представників корінних народів і національних меншин на окупованому півострові.

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"У МЗС України чекають на комісара Міятович, зокрема для обговорення параметрів моніторингу на тимчасово окупованих територіях України", - зазначила речниця міністерства.

Вона окремо зауважила, що розмови про візит Міятович до Криму відбуваються на тлі можливого повернення російської делегації до ПАРЄ.

"У контексті червневої сесії ПАРЄ Україна привертає увагу до того, що спроби російської сторони "виміняти" повернення її делегації до Асамблеї на візит Комісара з прав людини є цинічною спробою уникнути відповідальності в Раді Європи за вчинені нею міжнародні злочини та системні порушення прав людини на окупованих територіях.

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Підтримка цих спроб з боку органів РЄ та окремих наших партнерів в організації означатиме потурання агресору та подальший підрив авторитету Ради Європи", - додала речниця МЗС.