Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину

"Звільнили Стефанишину", - сказав "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Стефанишина заявила, що балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос" під десятим номером у списку.

7 червня Стефанишина подала заяву про звільнення з посади заступника міністра охорони здоров'я.

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Стефанишина працювала в Міністерстві охорони здоров'я України на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року. Координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я.