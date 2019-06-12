Відновлення польських пошукових робіт на Волині можливе лише після відбудови українських пам'ятників у Польщі, - В'ятрович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Станом на зараз зруйновано 15-16 пам’ятників, і жоден не відновлений. На українській території теж були такі провокації і, між іншим, всі 4 польські пам’ятники відновлені. І більше того, названі виконавці плюндрування і доведено їхню співпрацю з російськими спецслужбами. У Польщі жоден з нападів не розслідуваний і жоден з пам’ятників не відновлений. Польська влада не намагається гасити ці польські настрої, які наростають.

На зустрічі з президентом Зеленським президент Дуда одразу заявив, що він говоритиме про відновлення пошукових робіт на українській території. Ми готові до цього, але є одна умова – відновлення сплюндрованих українських пам’ятників на польській території", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За альтернативним проєктом меморіалу в Бабиному Яру стоять гроші російських олігархів, - В'ятрович

В'ятрович наголосив, що Польща зобов'язалася відновити пошкоджені українські пам'ятники на своїй території, і це прописано у двосторонній угоді:

"Польща взяла на себе їхню охорону згідно з міждержавною угодою з Україною… Ця вимога озвучувалася мною персонально, міністром закордонних справ Клімкіним, віцепрем’єр-міністром Розенком на переговорах з польською стороною. З польського боку лунали обнадійливі заяви, але після повернення у Польщу ситуація мінялась. На жаль, я думаю, що деякі польські політики, які вирішили зіграти на ультраправих настроях, настільки розпалили їх, що зараз самі не здатні їх опанувати".

Директор Інституту нацпам'яті заявляє, що відкритий до відновлення діалогу, але він можливий за умови згоди йти назустріч обох сторін, а не тільки української:

"У Польщі приблизно з 2003 року формувалося специфічне уявлення про польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни, де українці були винятково вбивцями, а поляки – жертвами. Це формувалося в першу чергу, спираючись на спогади учасників тих подій. Це підігрівалося різного роду фільмами. Польсько-український конфлікт відбувався здебільшого на українській території, і архівні документи здебільшого на українській території. Після відкриття українських архівів почала з’являтися інша інформація – про масові вбивства українського населення польським підпіллям. Вона почала підважувати цю одномірну концепцію, де жертвами є тільки поляки. Щоб зупинити перегляд цієї дуже вигідної для польських політиків версії вони вирішили рухатися політичним способом і зупинити дискусію...

Треба забути взагалі "хто перший почав". У такого роду конфліктах нема когось одного – події, людини чи організації, яка почала б. Цей конфлікт був неймовірно складним. Був національним - між українцями й поляками. Був соціальним – між багатшими поляками і біднішими українцями. Був релігійний – між поляками-католиками і українцями-православними. І багато інших складових. Не можна в такого роду конфлікті поділити катів і жертв за національною ознакою. Українці були серед тих, кого вбивали, і тих, хто вбивав. Поляки були серед тих, кого вбивали, і хто вбивав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк має зважитися пояснити письмово, скільки часу ми не зможемо будувати Меморіал Небесної Сотні, - В'ятрович

Крім того, В'ятрович висловив думку, що через участь у злочинах окремих членів або підрозділів УПА не можна всю Українську повстанську армію називати злочинною. Те саме стосується і польської Армії Крайової: якщо її члени брали участь у знищенні українських сіл, то це не означає, що вся АК є злочинною.

Повне інтерв'ю з В'ятровичем читайте ТУТ.