Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)

Про це йдеться в розкладі німецького президента, який у середу поширила пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з розкладом, у Штайнмаєра заплановані "переговори з президентом України Володимиром Зеленським".

"Канцлер теж прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт.

За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.

"Вони вже розмовляли один з одним телефоном, але поки не зустрічалися", - зазначив представник кабміну ФРН.

Водночас, як пише видання, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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