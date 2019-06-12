Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)

Про це йдеться в розкладі німецького президента, який у середу поширила пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з розкладом, у Штайнмаєра заплановані "переговори з президентом України Володимиром Зеленським".
"Канцлер теж прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт.
За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.
"Вони вже розмовляли один з одним телефоном, але поки не зустрічалися", - зазначив представник кабміну ФРН.
Водночас, як пише видання, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.