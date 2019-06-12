Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.06.19 15:05

Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок, 18 червня, прийме в берлінській резиденції Бельвю президента України Володимира Зеленського.

Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)

Про це йдеться в розкладі німецького президента, який у середу поширила пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з розкладом, у Штайнмаєра заплановані "переговори з президентом України Володимиром Зеленським".

"Канцлер теж прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт.

За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.

"Вони вже розмовляли один з одним телефоном, але поки не зустрічалися", - зазначив представник кабміну ФРН.

Водночас, як пише видання, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ. ДОКУМЕНТ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100