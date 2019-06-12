Журналістка Скорик балотується від партії "Голос" на окрузі ексмера Ірпеня Карплюка: Люди мають обирати не забудовників за "гречку"

Про це вона написала у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я пішла на ці вибори від партії "Голос", бо ключові політичні гравці не висунули на округ №95 кандидатів, яких дійсно готова вибрати я сама і моє оточення.

Ми вважаємо, що люди нашого округу мають обирати не забудовників за "гречку", а делегувати депутата, що має чіткі переконання, дотримуватиметься певних принципів та матиме план діяльності, який можна буде перевірити через 5 років", - написала Скорик.

За словами активістки, їй буде потрібна допомога у виконанні "тактичних завдань" на окрузі.

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"Потрібні 10 мобільних людей - на власних машинах або мотоциклах, у районі Ірпеня, Боярки та Вишневого, які зможуть найближчі 40 днів долучатися до тактичних завдань", - повідомила Скорик.

Варто додати, що на 95-му окрузі також балотуватиметься одіозний ексмер Ірпеня Володимир Карплюк, який уже зареєструвався в ЦВК, а також голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова, яка висувається від партії "УДАР".



