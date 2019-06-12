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12.06.19 15:52

На Житомирщині чоловік вистрілив з рушниці у дворі і влучив у 12-річного підлітка, - поліція

Житель села П'ятка Чуднівського району на Житомирщині поранив сусідського 12-річного хлопця в спину, вистріливши з дрібнокаліберної гвинтівки у своєму дворі.

На Житомирщині чоловік вистрілив з рушниці у дворі і влучив у 12-річного підлітка, - поліція

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 12.30 до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію в місцеву лікарню 12-річного жителя с. П'яти з пораненням спини. Зараз хлопцеві надають необхідну медичну допомогу", - відзначили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

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"Попередньо встановлено, що 50-річний селянин, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрілив з дрібнокаліберної гвинтівки. Як виявилося згодом, він влучив у сусідського підлітка, який був у своєму дворі", - розповіли правоохоронці.

Зараз поліцейські проводять першочергові заходи. Подія зареєстровано і поінформовано Державне бюро розслідувань.

"Усі матеріали готові для передачі за підслідністю", - відзначили в Нацполіції.

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