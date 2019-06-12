Україна і ЄБРР можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті

Глава держави наголосив на підтримці з боку ЄБРР в розвитку економіки країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АП.

Володимир Зеленський також подякував президенту банку Сумі Чакрабарті за те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю.

"Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю", – сказав Президент.

Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Глава держави підкреслив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком та МВФ.

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Президент нагадав, що вже мав зустріч із представниками МВФ, на якій було відзначено прогрес України у виконанні зобов’язань за програмою Stand-by. За словами Володимира Зеленського, під час цих перемовин обговорювалося питання продовження співпраці.

Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. Для цього потрібні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.