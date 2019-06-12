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12.06.19 16:48

На Закарпатті 13 червня оголосили днем ​​жалоби у зв'язку із загибеллю лісорубів

У Закарпатській області завтра, 13 червня, оголосили днем ​​жалоби у зв'язку із загибеллю п'яти лісорубів, яких разом із вантажівкою зніс у річку селевий потік.

На Закарпатті 13 червня оголосили днем ​​жалоби у зв'язку із загибеллю лісорубів

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"13 червня в Закарпатській області оголошено день жалоби через трагічну загибель п'ятьох жителів с. Тарасівка Тячівського району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях буде приспущено Державний прапор. Крім того, установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів.

Нагадаємо, 11 червня поблизу села Тарасівка Тячівського району вантажівка з лісорубами зірвалася з гори в річку, загинуло 5 осіб.

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