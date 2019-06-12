Впевнена, що Зеленський не давав повноваження Трубі грубо порушувати закон й узурпувати владу, - заступник голови ДБР Варченко

Про це написала на своїй сторінці в Фейсбуці заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що події, які відбуваються сьогодні у ДБР вже набули розголосу та оприлюднені у ЗМІ, я хочу повідомити наступне. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю відношення до жодної політичної сили. Ми, заступники Директора ДБР, будемо і далі перебувати на позиції Закону, дотриманні прав і свобод громадян, виконанні рішень суду та не допустимо жодну групу впливу до управлінням органом", - написала вона.

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"Набуває розголосу в колективі інформація, оприлюднена Директором ДБР на апаратних нарадах у відомстві, що в нього відбулась зустріч з Президентом України, який надав йому певні повноваження та дав настанови щодо пріоритетних напрямків. Впевнена, що Володимир Зеленский не надавав повноваження Роману Трубі грубо порушувати Закон, нехтувати правами громадян та узурпувати владу. Напевне, вже якісь нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над Бюро, дестабілізувати роботу, втягнути в інтриги та "надути вітрила" окремим його представникам. Не зможете! Закон на боці здорового глузду та професійних людей. Незважаючи на судову заборону Директору ДБР одноосібно приймати певні рішення, у тому числі кадрові та розподіл обов`язків, він знову це робить. Згоди, як вже це стало традицією, від заступників не отримано. Поради радників, не завжди бувають фаховими", - заявила Варченко.

"Треба брати приклад з Президента : якщо порушу Закон, то одразу піду! Треба бути послідовним та чесним, у першу чергу перед собою. Тому закликаю колектив бути мужніми, професійними та завжди суворо дотримуватись Закону!" - резюмувала вона.

Раніше стало відомо, що директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко.