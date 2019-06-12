Син олігарха Коломойського Григорій після невдалого сезону в баскетболі за кордоном їде в Україну грати за БК "Дніпро"

Про це "КП" в Україні" розповів президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такою командою став БК "Дніпро". Зараз він ненабагато посилить команду. Він ще молодий, але дуже сильно любить баскетбол. І дуже багато працює над собою", - повідомив Бродський.

На цей момент Григорій Коломойський виступає за ізраїльський клуб "Маккабі Рішон ле-Ціон".

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Як стверджує видання, оцінювати Григорія Коломойського як гравця складно, адже ігрового часу у нього в цьому сезоні навряд набралося в цілому трохи більше 10 хвилин: за "Маккабі Рішон ле-Ціон" він зіграв сумарно 9 хвилин, за них зробив лише один підбір і не набрав жодного очка. Ще чотири хвилини на майданчику він провів у складі команди коледжу "Вікінги" з Клівленда, де теж нічим не відзначився, крім промахів.

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