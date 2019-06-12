Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Парубій написав у Twitter.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис Президенту України", - написав він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про ТСК не змінює механізму роботи комісій, а впорядковує та уточнює його, - Вінник

Як повідомлялося, новий закон передбачає, як буде працювати ТСК під час процедури імпічменту президента.