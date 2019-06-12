Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами"

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів", - зазначив Герус.

Він додав, що насправді Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення. Але це зниження, за словами Геруса, має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи.

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За словами Геруса, у команди президента, є комплексний план для зниження тарифів:

- зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів;

- демонополізація енергетичних ринків і повноцінна робота Антимонопольного комітету;

- збільшення видобутку газу, та залучення для цього іноземних інвесторів. (за підрахунками Геруса, відмова від імпортного газу дасть можливість знизити ціну газу на 20%-30%);

- перегляд правил надання субсидій;

- енергоефективність, термомодернізація житлового фонду;

- ріст доходів населення.

"Окрім того, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і непублічною. Зокрема, нещодавно з’явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підняти для населення тарифи з 1 липня на газ на 10%-15%, та на електроенергію на 150%", - додав представник президента.

"Наша думка була, що таке не можна робити, не маючи довіри та розуміння суспільства... Наскільки я розумію, нашу думку було враховано", - резюмував Герус.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Ось воно як" Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити.