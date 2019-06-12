Заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали за терористів "ДНР", - Сарган

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

Прокуратурою Донецької області погоджено заочне повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України, 43-річному та 30-річному громадянам Італії, які брали участь у бойових діях на стороні терористичної організації "ДНР".

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році чоловіки прибули до міста Ясинувата Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. До їх обов’язків входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових задач, поставлених керівництвом.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваних з метою їх приводу для участі у розгляді клопотання про застосування забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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