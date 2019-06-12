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12.06.19 17:20

Трирічна дитина в Харкові випила відбілювач і потрапила в реанімацію

Відбілювач стояв на столі в кухні. Дитина долила в нього води і випила. Батьки були в кімнаті.

Трирічна дитина в Харкові випила відбілювач і потрапила в реанімацію

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ поліції Харківщини.

"Правоохоронці встановили, що хлопчик за місцем проживання випив відбілювач, який був у кухлі на столі. Дитина підлила води і випила рідину. Батьки малолітньої в цей час перебували вдома, в сусідній кімнаті", - сказано в повідомлення.

Дитину негайно доставили в лікарню. Лікарі оцінюють її стан як задовільний.

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Зараз у поліції вирішують питання про притягнення батьків хлопчика до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

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