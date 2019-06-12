Трирічна дитина в Харкові випила відбілювач і потрапила в реанімацію

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ поліції Харківщини.
"Правоохоронці встановили, що хлопчик за місцем проживання випив відбілювач, який був у кухлі на столі. Дитина підлила води і випила рідину. Батьки малолітньої в цей час перебували вдома, в сусідній кімнаті", - сказано в повідомлення.
Дитину негайно доставили в лікарню. Лікарі оцінюють її стан як задовільний.
Зараз у поліції вирішують питання про притягнення батьків хлопчика до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.