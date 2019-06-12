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12.06.19 17:57

На 12 червня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено штормове попередження, - ДСНС

Українські синоптики 12 червня оголосили штормове попередження в чотирьох областях.

На 12 червня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено штормове попередження, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"До кінця доби 12 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 12 червня, в Україні очікується переважно суха погода, буде спекотно - з максимальною температурою повітря, характерною для середини червня. Опади не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті в другій половині дня місцями короткочасний дощ і грози.

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