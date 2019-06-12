Харківський аеропорт Ярославського першим в Україні сертифікований за стандартами ЄС

"1 червня 2019 року Державна авіаційна служба України видала "Сертифікат аеродрому" нового зразка оператору Міжнародного аеропорту "Харків" — компанії "Нью Системс АМ" (група DCH Олександра Ярославського). Документ підтверджує, що аеропорт відповідає чинним авіаційним нормам і правилам України, які розроблені з урахуванням Регламенту Європейської комісії №139 / 2014 від 12.02.2014", - йдеться в офіційному повідомленні прес-служби аеропорту.

Згідно зі стандартами сертифікації за Регламентом Єврокомісії, міжнародний аеропорт "Харків", що перебуває в управлінні "Нью Системс АМ", буде проходити регулярний аудит для підтвердження відповідності вимогам стандартів Єврокомісії з безпеки, а також підтримувати аеродром, його обладнання та інфраструктуру в тому стані, який відповідає галузевим вимогам для аеропортів ЄС.

"Освоївши механізм безстрокової сертифікації аеродромів, Державна авіаційна служба України тим самим зробила найважливіший крок на шляху євроінтеграції вітчизняної індустрії авіаційних перевезень. А також продемонструвала успішний приклад взаємодії регулятора та операторів галузі в процесі впровадження європейських стандартів", - прокоментувала отримання сертифіката"Нью Системс АМ" - компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Як зазначили в прес-службі аеропорту, фахівці відділу сертифікації аеродромів Державіаслужби України надали Міжнародному аеропорту "Харків" всю необхідну методичну допомогу, надаючи консультаційну допомогу і сприяння в оформленні необхідних документів протягом усього процесу підготовки до отримання сертифіката з грудня 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero) - один із ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включно з будівництвом нового аеровокзального комплексу та реконструкцією старого, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням кількості партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.