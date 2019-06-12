В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

"Стрибки проходили з висоти 600 метрів із вертольота Мі-14. Серед військовослужбовців, які брали участь у стрибках були не тільки досвідчені офіцери, сержанти і солдати, а й новачки, ті, хто лише нещодавно зробив свій перший стрибок під куполом парашута", - йдеться в повідомленні.





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Перед практичними стрибками морські піхотинці відпрацювали елементи стрибка на повітряно-десантному комплексі, вивчили матеріальну частину і навчилися правильно укладати парашут.

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Планові стрибки особового складу батальйону проходять на етапі підготовки до міжнародних навчань "Сі Бриз 2019", які відбудуться в липні.