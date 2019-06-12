Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.

"Саме Естонія першою у світі запровадила електронну взаємодію реєстрів та ID-картки, провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%, надала можливість "електронного громадянства" – досвід цієї країни справді вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції "Держава у смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо", – зазначив Михайло Федоров.



Українська делегація за 2 дні провела понад 10 зустрічей.

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"Домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи "Трембіта", сучасної електронної ідентифікації SmartID та запровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість та бажання допомогти Україні", – додав радник глави держави.



Експертні обговорення концепції "Держава у смартфоні" розпочнуться вже цього тижня. Після чого документ буде оприлюднено – з детальним планом дій на 2019 рік та стратегічними цілями до 2024 року.