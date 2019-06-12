За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Останнім часом такі повідомлення про замінування об'єктів отримуємо регулярно:" За інформацією Запорізького ЦЕМД та МК, 10.06.2019р. о 18 год. 20 хв. поступило повідомлення про замінування м. Запоріжжя: 10 лікарень, 9 торгових центрів, 11 будинків, центральний автовокзал, залізничний вокзал".

Читайте також: В Україні за добу "замінували" 337 об'єктів у різних містах, - Аброськін

Супрун продовжила: "За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, з 3 по 11 червня надійшли повідомлення про замінування з 11 регіонів. За цей період було заміновано щонайменше 251 об’єкти (торгові центри, будинки, будівлі вокзалів), а також 65 закладів охорони здоров’я. Жодне з цих повідомлень не підтвердилося.



Серйозну небезпеку такі повідомлення становлять для закладів охорони здоров’я.



Через них скасовуються операції та важливі процедури, евакуйовуються пацієнти та медичний персонал лікарні, робота медзакладу фактично блокується на невизначений час. Як наслідок — операції та життєво важливі процедури потрібно переносити, зростає навантаження на медичних працівників, виникають серйозні перебої в роботі, а під загрозою опиняється здоров’я та життя пацієнтів".

В.о. міністра підкреслила: " Така системність та регулярність свідчить про те, що це не відбувається через чиєсь бажання невдало пожартувати чи розважитися. Виглядає, наче відбувається перевірка спроможності державних служб реагувати на такі виклики.



Наразі жодне повідомлення не підтвердилося, але в будь-якому випадку потрібно бути готовим до всього і знати, як діяти в такій надзвичайній ситуації".

" Найчастіше такі повідомлення приходять у вигляді SMS на телефон або електронним листом. В цьому випадку:

▪ не видаляйте та не відповідайте на електронний лист чи повідомлення

▪ якщо надіслано електронною поштою, запишіть адресу

▪ якщо надіслано через соціальні мережі, занотуйте ім’я чи назву аккаунта

▪ негайно зателефонуйте за номером 101, 102 або на гарячу лінію Служби безпеки.

▪ дотримуйтеся вказівок, що вам нададуть



📍Що робити громадянам у випадку оголошення евакуації:



▪ зберігати спокій та не панікувати

▪ взяти з собою документи, гроші, цінності (у разі необхідності ліки)

▪ відключити всі електричні прилади▪ замкнути приміщення та вийти у безпечне місце", - зазначила вона.

Читайте: Шість вишів "мінували" в Харкові 10 червня, правоохоронці евакуювали 13 550 осіб

"Важливо, щоби плани евакуації в будівлях були актуальними та добре вивченими. Процедури евакуації повинні також передбачати заходи для забезпечення того, щоб ніхто не входив на територію після її початку.



Тут є більше інформації стосовно алгоритму дій в разі отримання повідомлення про замінування.

Необхідно, щоб управлінці на місцях звернули увагу на ці правила та провели відповідні заходи.

Зберігайте спокій та поділіться цією інформацією! "- резюмувала Супрун.