40 найкращих студентів українських вишів вперше отримають стипендії імені Героїв Небесної Сотні, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Виплата стипендій почнеться з 1 вересня. Щомісяця впродовж одного навчального року стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ рівня акредитації).

Так, призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

"Агроінженерія" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;

"Архітектура та містобудування" – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;

"Інженерія програмного забезпечення" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

"Психологія" – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;

"Економіка" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;

"Військове управління (за видами збройних сил)" – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка.

По 3 стипендії за спеціальностями:

"Географія" – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;

"Сценічне мистецтво" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна.

По 2 стипендії за спеціальностями:

"Фізична терапія, ерготерапія" – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;

"Залізничний транспорт" –імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.

У 2019 році на здобуття стипендії імені Героїв Небесної Сотні заклади вищої освіти номінували 92 студентів. Допущено до конкурсу було 80 студентів. З них Конкурсна комісія відібрала 40 стипендіатів.

У склад комісії увійшли члени родин Героїв Небесної Сотні Інна Плеханова, Володимир Біланюк, Віталій Зубенко, Світлана Дяковська, Роман Мойсей, Микола Тарасюк, а також представники міністерств, що мають у підпорядкуванні ЗВО.