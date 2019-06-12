40 найкращих студентів українських вишів вперше отримають стипендії імені Героїв Небесної Сотні, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.
Виплата стипендій почнеться з 1 вересня. Щомісяця впродовж одного навчального року стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ рівня акредитації).
Так, призначено по 5 стипендій за спеціальностями:
- "Агроінженерія" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;
- "Архітектура та містобудування" – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;
- "Інженерія програмного забезпечення" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;
- "Психологія" – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;
- "Економіка" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;
- "Військове управління (за видами збройних сил)" – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка.
По 3 стипендії за спеціальностями:
- "Географія" – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;
- "Сценічне мистецтво" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна.
По 2 стипендії за спеціальностями:
- "Фізична терапія, ерготерапія" – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;
- "Залізничний транспорт" –імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.
У 2019 році на здобуття стипендії імені Героїв Небесної Сотні заклади вищої освіти номінували 92 студентів. Допущено до конкурсу було 80 студентів. З них Конкурсна комісія відібрала 40 стипендіатів.
У склад комісії увійшли члени родин Героїв Небесної Сотні Інна Плеханова, Володимир Біланюк, Віталій Зубенко, Світлана Дяковська, Роман Мойсей, Микола Тарасюк, а також представники міністерств, що мають у підпорядкуванні ЗВО.