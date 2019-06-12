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12.06.19 19:35

40 найкращих студентів українських вишів вперше отримають стипендії імені Героїв Небесної Сотні, - Міносвіти

Цього року 40 найкращих студентів вишів вперше отримають академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні – їхні кандидатури відібрала Конкурсна комісія, куди, зокрема, увійшли представники родин Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Виплата стипендій почнеться з 1 вересня. Щомісяця впродовж одного навчального року стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ рівня акредитації).

Так, призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

По 3 стипендії за спеціальностями:

По 2 стипендії за спеціальностями:

У 2019 році на здобуття стипендії імені Героїв Небесної Сотні заклади вищої освіти номінували 92 студентів. Допущено до конкурсу було 80 студентів. З них Конкурсна комісія відібрала 40 стипендіатів.

У склад комісії увійшли члени родин Героїв Небесної Сотні Інна Плеханова, Володимир Біланюк, Віталій Зубенко, Світлана Дяковська, Роман Мойсей, Микола Тарасюк, а також представники міністерств, що мають у підпорядкуванні ЗВО.

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