Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці архієпископ Православної церкви Євстратій Зоря, відповідаючи на слова "почесного патріарха" Філарета, який відмовився визнавати Томос, оскільки він, нібито, не знав його тексту.

"Текст Томосу публічно широко відомий з 6 січня 2019 г. А основні його положення були зрозумілі ще з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом ВП для Об'єднавчого Собору. Тобто 15 грудня 2018 року точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції", - написав Зоря.

За його словами, не було відомо дослівно, але що згадані моменти є принциповими для Вселенського Патріархату і будуть відображені в Томосі було відомо.

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"Тому на мою думку нинішня критика Томосу походить зовсім не від його об’єктивного змісту, адже у противному випадку вона би з‘явилася щонайменше на 5 місяців раніше", - додав Зоря.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".