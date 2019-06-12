Прокуратура ще не встановила, хто побив телеоператора під час сутичок на харківському ринку "Барабашово"

Про це в ефірі "Нині Вже" на Громадському повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у цій справі на лаві підсудних - Сергій Козлюк, якому інкримінують скоєння злочинів за статтями "хуліганство" і "перешкоджання професійній діяльності журналістів", "насильство по відношенню до журналіста", за що йому загрожує до 7 років ув'язнення. Козлюк відкинув свою приналежність до "Нацкорпусу". Водночас активісти так званих ініціативних груп "Барабашово" закликали у своїх онлайн-спільнотах приїхати до Київського районного суду та "захистити" члена "Національного корпусу".

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За даними слідства, він стріляв під час конфлікту, але оператор потрапив до лікарні через побиття.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.