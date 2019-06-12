На Черкащині інспектора Держрибагентства упіймали на хабарі 25 тис. грн. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Чиновник запропонував громадянину за грошову винагороду здійснити вихід на воду в акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро з метою здійснення незаконного вилову водних живих біоресурсів під час нересту забороненими знаряддями лову", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримано під час одержання чергового траншу в сумі 12 тис. грн із загальної суми хабара в 25 тис. гривень.

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Зараз вирішується питання про повідомленні хабарнику підозри та обрання запобіжного заходу. Попередня правова кваліфікація злочину - ч.3 ст. 368 КК України.