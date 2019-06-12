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12.06.19 21:12

Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі каналу "112 Україна".

"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді має йти наступний крок - президент повинен скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними деякі положення закону, парламент повинен скасувати ці положення закону. А доти, доки парламент не скасує або президент не скасує указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - стверджує Тимошенко.

Тому, за її словами, "навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".

В такому випадку, наголосила лідер "Батьківщини", ЦВК зобов'язана виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.

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"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання", - порадила вона.

Тимошенко розповіла, що головною темою її зустрічі із Зеленським у середу було те, "як не допустити скасування дострокових виборів, руйнування всього виборчого процесу".

"Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори", - підкреслила вона.

Лідер "Батьківщини" також сказала, що виступає за об'єднання з партіями "Слуга народу" і "Голос" на деяких мажоритарних округах, де присутні "видатні монстри корупції режиму Порошенка".

"Слід трьом партіям - "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос" - об'єднатися і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах", - заявила Тимошенко.

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