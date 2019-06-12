Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко

Про це Громадському повідомила екс-спікер "Кварталу", прес-секретар заступника глави Адміністрації президента Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ. Також вона прокоментувала можливе кумівство Бухарєва з учасником "Кварталу" Євгеном Кошовим.

"Ми з'ясували, що в "Кварталі 95" вона не працювала. А щодо кумівства, я не можу коментувати, я не знаю", - зазначила вона.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначено Владислава Бухарєва, який є діючим народним депутатом з фракції "Батьківщина".

Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй доньці він подарував понад 15 млн гривень ($570 тис.). Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.