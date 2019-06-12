Ексзаступник міністра оборони Гусєв відмовився балотуватися в Раду за списками "Слуги народу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив НВ.

"Я вирішив і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах", - сказав Гусєв.

За його словами, останні три дні він зазнав інформаційної атаки. Гусєв вважає, що за цим стоять ті самі люди, які його атакували в 2015-му році, коли він працював у Міністерстві оборони.

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Гусєв додав, що за день до проведення з'їзду партії Слуга народу він пройшов детектор брехні, результати якого було передано президенту і керівництву АП.

"Наскільки я знаю, результати були позитивними", - повідомив він.

При цьому Гусєв каже, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду з президентом.

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Ексзаступник міністра залишається в команді Володимира Зеленського, і буде їй допомагати, проте в іншій ролі, про яку пізніше стане відомо.

"Фейкові новини спростовуватиму фактами", - сказав він.

На з'їзді партії Слуга народу, який відбувся у неділю, 9 червня, його прізвище назвали 41-им у списку кандидатів у нардепи.