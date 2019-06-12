ЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич

Про це в Twitter написала представник Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич, передає Цензор.НЕТ.

"Надходять повідомлення про ще один раунд обшуків і арештів кримських татар Росією на незаконно анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно ув'язнені українці будуть звільнені без зволікання", - йдеться в повідомленні.

Косьянчич також додала, що ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і в Севастополі, й очікує, що всі незаконно ув'язнені українці будуть негайно звільнені.

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Нагадаємо, 10 червня російські силовики в окупованому Криму затримали 8 кримських татар у рамках так званої "справи Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно і вільно діє в країнах Європи і в США.

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