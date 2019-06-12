Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.06.19 22:56

Ще 17 кандидатів-самовисуванців зареєстрував ЦВК, двом було відмовлено

На черговому засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) 12 червня зареєстровано 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

Ще 17 кандидатів-самовисуванців зареєстрував ЦВК, двом було відмовлено

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ЦВК.

"Всього станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування - 128, висунутих політичними партіями - сім", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія відмовила в реєстрації двом кандидатам у народні депутати України. Також, розглянувши відповідне подання, ЦВК зареєструвала п'ять офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на позачергових виборах народних депутатів України в закордонному виборчому окрузі.

Ще 17 кандидатів-самовисуванців зареєстрував ЦВК, двом було відмовлено 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі процеси щодо організації виборів до Ради, що належать до компетенції ЦВК, відбуваються за графіком, - Сліпачук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100