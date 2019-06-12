Ще 17 кандидатів-самовисуванців зареєстрував ЦВК, двом було відмовлено

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ЦВК.

"Всього станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування - 128, висунутих політичними партіями - сім", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія відмовила в реєстрації двом кандидатам у народні депутати України. Також, розглянувши відповідне подання, ЦВК зареєструвала п'ять офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на позачергових виборах народних депутатів України в закордонному виборчому окрузі.

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