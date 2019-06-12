Президент має якнайшвидше підписати зміни в енергетичний додаток до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - Климпуш-Цинцадзе

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Довгоочікуваний "енергетичний" додаток №27 до Угоди, копітка робота над яким в уряді, а потім і в парламенті, тривала рік. Але треба, щоб не тільки ВР і Кабмін зробили свою роботу, а щоб і президент підписав закон вже зараз, за кілька тижнів до саміту Україна-ЄС (нагадаю, він запланований на 8 липня). Чекаємо, непокоїмось", - зазначила вона.

За словами віце-прем'єра, почати переговори про членство України в ЄС можна буде з закінченням дії Угоди про асоціацію і завершенням її виконання Україною".

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"Але щоб рухатися у виконанні угоди, і це ключове, - потрібні повне розуміння і співпраця всіх задіяних інституцій. Якщо, принаймні, одна з ланок демонструє неконструктивну позицію, весь процес гальмується", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Також вона поскаржилася на те, що деякі з євроінтеграційних законопроектів чекають своєї черги на ухвалення вже роками.

"Ще одна проблема - здатність владних інститутів працювати над євроінтеграцією. Так само і з євроатлантичним напрямком", - вважає віце-прем'єр.