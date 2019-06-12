У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп

На цьому він наголосив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми захищаємо Німеччину від Росії, і Росія отримує мільярди і мільярди доларів з Німеччини" за газ, - наголосив Трамп.
Багато європейських країн, включаючи Польщу, хочуть отримати зріджений газ зі США, наголосив президент США Дональд Трамп, звертаючись до преси. "Надзвичайні обсяги продаються".
Німеччина має силу заблокувати цей процес, переставши купувати російський газ, переконаний президент США.
"Німеччина має можливість заблокувати трубопровід, - сказав він про кремлівський проект. - Знаєте як? Не купувати російське. Німеччина вирішила купити величезний відсоток своїх енергоносіїв у Росії".
Він поділився міркуваннями про те, що німецький народ не задоволений рішенням купувати російський газ, адже це робить "Німеччину заручницею Росії".
Трамп також підтвердив плани провести зустріч з президентом Росії Путіним під час зборів Великої 20-ки в Японії наприкінці червня.
Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже чинним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід має почати поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.
У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту – зокрема, Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. В результаті чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".
"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.
Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік-2".