У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп

На цьому він наголосив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, і Росія отримує мільярди і мільярди доларів з Німеччини" за газ, - наголосив Трамп.

Багато європейських країн, включаючи Польщу, хочуть отримати зріджений газ зі США, наголосив президент США Дональд Трамп, звертаючись до преси. "Надзвичайні обсяги продаються".

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Німеччина має силу заблокувати цей процес, переставши купувати російський газ, переконаний президент США.

"Німеччина має можливість заблокувати трубопровід, - сказав він про кремлівський проект. - Знаєте як? Не купувати російське. Німеччина вирішила купити величезний відсоток своїх енергоносіїв у Росії".

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Він поділився міркуваннями про те, що німецький народ не задоволений рішенням купувати російський газ, адже це робить "Німеччину заручницею Росії".

Трамп також підтвердив плани провести зустріч з президентом Росії Путіним під час зборів Великої 20-ки в Японії наприкінці червня.

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже чинним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід має почати поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.

У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту – зокрема, Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. В результаті чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".

"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік-2".