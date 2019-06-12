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12.06.19 23:47

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора на харківському ринку "Барабашово", - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 12 червня, Київський районний суд Харкова обрав 26-річному харків'янину, підозрюваному в побитті оператора одного з місцевих телеканалів, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора на харківському ринку Барабашово, - Нацполіція 01

"7 червня на території торгового центру "Барабашово" вказаний громадянин вчинив умисні злочини, спрямовані проти законної професійної діяльності журналіста і громадського порядку", - йдеться в повідомленні.

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора на харківському ринку Барабашово, - Нацполіція 02

Слідство оголосило йому підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

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