Спецпредставник України Крижанівський зустрівся з обома прем'єрами Молдови - Філіпом і Санду

Як пише Цензор.НЕТ, на зустрічі також були присутні колишня віцепрем'єрка з реінтеграції Христина Лісник та інші чиновники Кабміну з вичерпаним мандатом, повідомляє Громадське із посиланням на пресслужбу молдавського уряду.

Представник України став єдиним іноземним чиновником, що зустрівся з представниками колишнього уряду після призначення нового кабінету міністрів на чолі з Майєю Санду.

Згідно з інформацією, на зустрічі обговорювали політичну ситуацію в Молдові і те, що "нинішня політична криза має дестабілізаційний потенціал для безпеки в регіоні". "Чиновники відзначили важливість збереження конституційного порядку і правової держави в нашій країні, наголосивши, що рішення для нинішньої кризи в Молдові можна знайти тільки за допомогою діалогу між політичними силами, за столом переговорів", - йдеться в повідомленні.

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Крижанівський також зустрівся з новою прем'єркою Майєю Санду, визнаною низкою держав (України поки серед них немає), та міністром закордонних справ Ніку Попеску. Цю інформацію Громадському підтвердили джерела в уряді.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.