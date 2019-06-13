Телеоператор Макарюк, побитий на харківському ринку "Барабашово", перебуває в стабільно важкому стані

Про це розповів завідувач відділення реанімації 7 міської клінічної лікарні Костянтин Черемський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання UA: Суспільне.

Діагнозу лікар не назвав, пояснив, що не уповноважений.

"Йому надається повне лікування. У нього багато друзів виявилося, які допомагають йому в цьому. Також ми намагаємося допомогти. Ми очікуємо позитивний прогноз", - сказав Черемський.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

12 червня Київський районний суд Харкова обрав 26-річному харків'янину, підозрюваному в побитті оператора одного з місцевих телеканалів, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю.