Путін про Україну: "Неминуче, що ми відновимо наші відносини"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Мир"

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного й того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами. Навіть з політичними елітами минулого, припустімо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю. Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлене таких обмежень і почувається вільно, покладаючись на довіру, яка була надана народом України. Думаю, воно зможе діяти енергійно", - розповів Путін.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що майбутні вердикти трибуналів змусять Кремль сісти за стіл переговорів щодо Криму.