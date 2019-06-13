Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- п'ять разів Водяне - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі Авдіївку - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

- поблизу населеного пункту Мар'їнка - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

- двічі Широкине - з автоматичних гранатометів;

- Новотроїцьке - з гранатометів різних систем;

- двічі Старогнатівку - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- Лебединське - зі стрілецької зброї;

- околиці Талаківки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 12 разів:

- двічі Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- район населеного пункту Новотошківське - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;

- Попасна - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета;

- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї;

- чотири рази Зайцеве - зі 120-мм міномета, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

- двічі район населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем;

- Південне - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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"Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 12 червня одного окупанта було знищено і трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне зі стрілецької зброї, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: Борівське - з артилерії калібру 152 мм та околиці Луганського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.





