Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.06.19 08:40

Хотілося б, щоб РФ була другом Польщі, але вона знову показує своє неприємне імперське обличчя, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда хотів би, щоб Росія була другом Польщі, але, на його думку, нині це малоймовірно.

Хотілося б, щоб РФ була другом Польщі, але вона знову показує своє неприємне імперське обличчя, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 112.Україна, про це Дуда заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Ми хотіли б, щоб Росія була нашим другом, але, на жаль, Росія знову показує своє дуже суворе, неприємне імперське обличчя, і ми не хочемо бути частиною російської сфери впливу", - сказав Дуда.

Водночас він назвав Росію "великим сусідом Польщі, із більшим потенціалом, ніж у Польщі".

При цьому він згадав, як протягом історії Польща боролася за свою свободу, незважаючи на територіальні претензії з боку Росії в різні періоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувальних безпілотників MQ-9, - Трамп і Дуда підписали декларацію про оборонну співпрацю

"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, зокрема у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО в Польщі, що ми дійсно, насамперед з політичної точки зору, є частиною Заходу", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100