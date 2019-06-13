Не знаю, чому рішення про вихід з Іловайська нагорі ухвалювалося так довго, - Хомчак

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначивши, що 25 серпня 2014 року українські військові в Іловайську вже були оточені, передає Цензор.НЕТ.

"Чому рішення (про вихід з оточення. - Ред.) ухвалювалося нагорі так довго, я не знаю. Я, коли в мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти… Першу допомогу надаємо, але їм потрібна більш кваліфікована допомога, і люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти, коли вже в деяких, скажімо, військовослужбовців з’являється панічний настрій, коли ми розуміємо, що або буде братська могила, або треба ризикувати і ухвалювати якісь рішення - тоді я вже ухвалив рішення, і ми пішли", - згадує начальник Генерального штабу.

Він відмовився коментувати самі обставини виходу з оточення, заявивши, що чекає на фінальні результати розслідування. За словами військового, він не намагався з’ясувати причини зволікання з наказом про вихід.

"Я не питаюся жодних рішень, є кримінальна справа, хай пояснюють тим органам, яким мають пояснювати. Я ж не слідчий, я так само проходжу в кримінальній справі. Я ж живий лишився. Сьогодні питань немає тільки до тих, хто не живий. А всі, хто лишилися живі - до всіх є питання, всім їх ставлять, всіх опитують. Звичайно, я вам скажу, що якби не зайшла Росія... Чому зайшли війська Росії? Тому що, значить, не все виходило в їхніх підрозділів спеціального призначення, які з того боку з нами воювали під виглядом, як ми їх називали, "ополчення" чи ще щось", - каже Хомчак.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.