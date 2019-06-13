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13.06.19 09:26

Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що його українському колезі Володимиру Зеленському не знадобиться багато часу, щоб увійти в курс справи на своєму новому посту.

Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телерадіокомпанії "МИР" у переддень його візиту до Бішкека і Душанбе. Президенту РФ нагадали про оцінки, які він дав Зеленському на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Ви не сердьтеся на мене, будь ласка, я вимушений буду трішки вас поправити. Я не давав на Петербурзькому форумі жодної оцінки діяльності президента Зеленського, тому що наразі діяльності жодної немає. Я не міг цього зробити з огляду на ось цю об'єктивну обставину: він лише розпочинає роботу", - відреагував на репліку журналіста Путін.

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"Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко", - додав він.

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