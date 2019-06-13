Зеленський отримав запрошення Трампа відвідати Білий дім. Сподіваюся, в серпні ця зустріч відбудеться, - Чалий

Так прокоментував ситуацію в кулуарах "Українських днів"на Конгресі США посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст – про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім", - зазначив український дипломат.

Він уточнив, що йдеться про найближчі місяці. "Ми сподіваємося, що йдеться про (період – ред.) одразу після виборів. У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюсь, не затягуючи, в серпні – це залежить від графіка Президента України, який очевидно має насичену програму – ми будемо мати таку важливу зустріч у Вашингтоні", - зауважив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу

Водночас, він підкреслив, що важлива не тільки дата, а й зміст перемовин. "У нас є про що говорити, у нас є що запропонувати Сполученим Штатам, у США є що запропонувати нам", - наголосив Чалий.

Посол позитивно оцінив можливість зустрічі президентів. "Втім, усі ці можливості напрацьовані роками, вони не виникли прямо сьогодні. Водночас, прихід нового Президента України дає оптимістичні очікування на швидке просування всіх рішень, які будувались дуже довго в стратегічному партнерстві України і США", - підкреслив посол.

Він зауважив, що Посольство України в США працює разом з МЗС України й Адміністрацією Президента над підготовкою "саме змістовного візиту до Сполучених Штатів".