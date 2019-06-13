У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася в будинку за адресою Дарницький бульвар, 11.

Повідомлення про пожежу надійшло 12 червня о 21:53. Як з'ясувалося, загоряння сталося на одному з балконів на другому поверсі. Вогонь швидко поширився по дерев'яних конструкціях на верхні поверхи.

О 22:21 пожежу було локалізовано, а вже о 22:37 - ліквідовано. З будинку на безпечну відстань вивели 15 мешканців, на щастя, ніхто не постраждав.

На місці події працювали п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 рятувальників особового складу.

"За попередніми даними, причиною загоряння стало потрапляння на балкон низькокалорійного джерела запалювання (ймовірно недопалка)", - повідомили в ДСНС.

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