Обвинувальний акт за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні, направлено до суду, - САП

Прокурорами САП спільно з детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Обвинувачення пред'явлено 3 посадовим особам Держприкордонслужби України, 3 директорам фірм-підрядників та 2 посередникам, загалом на лаві підсудних опинилися 8 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У ході розслідування встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України, за пособництвом та співучастю із суб’єктами господарської діяльності, під час реалізації проєкту щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, чим завдали збитків державі на загальну суму 16 688 496,31 грн.



За епізодом нецільового використання бюджетних коштів встановлено, що службовими особами Державної прикордонної служби України здійснено нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 439-р та проведено видатки на реконструкцію приміщень у будівлі літ. "Г-2" на вул. Стартовій, 11 у м. Харкові (Харківська авіаційна ескадрилья) під службові приміщення, чим допущено нецільове використання коштів на загальну суму 13 212 155,11 грн.

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За епізодом створення фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, через які "виводилися" державні кошти, державі заподіяно майнової шкоди в розмірі 10 372 144,40 грн.



Обвинувачення пред’явлено за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 210 КК України, як нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; за ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, як організація фіктивного підприємництва, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі; а також за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.



Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.