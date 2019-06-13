Нацбанку повідомили, що суд заборонив заступниці голови НБУ Рожковій виконувати свої повноваження

Про це повідомляється на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки. Ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, які зазначені на веб-сайті "Судової влади". Водночас жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду", - зазначили в НБУ.

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Начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук розповів, що, згідно з процесуальним кодексом, рішення суду підлягає виконанню негайно, тобто відразу після отримання.

"Проте, наразі ми ані отримували, ані були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку. Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів", – зазначив Григорчук.