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13.06.19 11:03

РФ не стала висувати довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні, - ОБСЄ

Росія не запропонувала Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ кандидатури довгострокових спостерігачів для роботи на дострокових парламентських виборах, які відбудуться в Україні 21 липня.

РФ не стала висувати довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні, - ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомила в четвер прессекретар Бюро Катя Андруш.

"Відповідно до нашої стандартної практики і всеосяжної методології БДІПЛ запит про спостерігачів був розісланий всім державам-учасникам, за винятком країни перебування. Російська Федерація не висунула жодних довгострокових спостерігачів", - інформувала вона.

"Прохання про надання короткострокових спостерігачів для моніторингу ходу голосування в день виборів ще не було направлене, але буде розіслано найближчими днями", - сказала представниця Бюро.

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Відповідаючи на запитання про можливість участі російських спостерігачів у моніторингу українських виборів, з огляду на той факт, що Україна заборонила реєструвати громадян РФ на минулі президентські вибори, Андруш відповіла, що "питання, що стосуються акредитації спостерігачів, в тому числі з Російської Федерації, слід направляти в органи, відповідальні за цей процес".

Планується, що на парламентських виборах, що відбудуться в Україні, від БДІПЛ працюватимуть 100 довгострокових спостерігачів та 750 короткострокових спостерігачів.

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