Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні, коли група їхала у Мінськ, президент України нас збирав. Ми обговорили всі питання, які мала вирішити та група, що їхала в Мінськ. Президент тоді їхав якраз до західних партнерів. У нього була така думка, щоб я там теж був, але потім ситуація змінилася", - розповів він.

Описуючи обстановку на Донбасі, Хомчак розповів: "Відбувається все те, що було останні декілька років. Там постійно є вогневі зіткнення, періодичність обстрілів часом наростає, часом трошки вщухає. Є втрати, є дні, коли немає втрат, є дні, коли є поранені і прикрі випадки, коли гинуть наші військовослужбовці. Сказати, що там іде якесь загострення, яке може ввести в паніку народ нашої держави, то такого загострення немає. Тривають бойові будні на території, де є зіткнення двох сторін, які воюють. Там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією. Це все потім транслюється в РФ, на теренах окупованих територій і прилеглих до неї. Різких змін немає. Ми отримуємо інформацію, що йдуть обстріли, які викликані, можливо, іноді навіть і страхом, щоб чогось не трапилося з нашого боку. Адже постійно в пресі йде нагнітання, що рухаються якісь українські колони в бік ворога, що хтось хоче наступати. Тому реагування з того боку різне, але в основному воно має провокативний характер. Наші військові вивчили противника повністю, мають повну картину, що там відбувається і де перебуває противник. Ми намагаємося не провокувати".

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"Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. У них жодних команд не відповідати немає. Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли. На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть. Не провокувати - це всі розуміють, що цього робити не треба. Адже вже скільки разів на вищому рівні ухвалювали рішення про припинення вогню, щоб не вести вогонь першими. Але якщо по нас ведеться вогонь, то, звичайно, як людина, яка п'ять років воює, не буде відповідати?" - пояснив Хомчак.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один з екслідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не будуть виконуватися. А волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.