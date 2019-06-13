У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"З Ігорем Валерійовичем Коломойським я познайомився, коли був командувачем оперативного командування "Південь" навесні 2014 року, коли його призначили головою Дніпропетровської ОДА. З того часу ми з ним почали працювати, адже штаб у мене розташовувався в місті Дніпропетровськ (тепер Дніпро. - Ред.), якраз почалася російська агресія, армія в 2014 році, ви знаєте, в якому була стані. Тому в нас склалися нормальні службові стосунки, побудовані на взаємодовірі. Тобто наші стосунки розпочалися навесні, а закінчилися, коли наприкінці лютого 2015 року мене призначили для подальшого проходження служби в місто Київ. З того часу ми з ним не зустрічалися і не бачилися", - розповів Хомчак, зазначивши, що нині з Коломойським не спілкується і з призначенням на посаду Коломойський його не вітав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак