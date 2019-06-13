Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.06.19 11:54

Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ

Власне житло є лише у 16% опитаних, 20% мешкають у гуртожитках, а орендують житло – 27%.

Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ

Такі результати опитування ЮНІСЕФ повідомили в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Більшість респондентів відповіли, що забезпечення житлом для них є актуальним питання. І вони бажають взяти участь у державних житлових програмах.

Половина хотіла б отримати разову грошову компенсацію, трохи менше зацікавлені в пільговому кредиті та оренді житла за низькими цінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні половина молоді працює не за фахом, - Мінмолодьспорту

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що майже 3,5 мільйона українців проживають не за місцем реєстрації. Ще 700 тисяч взагалі не мають свіжої відмітки в паспорті.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100