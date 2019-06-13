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13.06.19 12:49

За три місяці на Донбасі загинуло 10 і поранено 35 цивільних, - доповідь ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала за період із 16 лютого до 15 травня 2019 року загибель 10 цивільних та поранення 35 осіб унаслідок обстрілів на Донбасі.

За три місяці на Донбасі загинуло 10 і поранено 35 цивільних, - доповідь ООН

Про це йдеться в "Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого - 15 травня 2019 року", презентованій у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У період із 16 лютого до 15 травня 2019 року УВКПЛ (Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних націй з прав людини. - Ред.) зафіксувало 45 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із конфліктом: 10 загиблих і 35 поранених, що на 181 відсоток більше порівняно з попереднім звітним періодом, із 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року, коли було зафіксовано 16 жертв серед цивільного населення (2 загиблих та 14 поранених)", - зазначається в доповіді.

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Також повідомляється, що звітний період був позначений найменшою кількістю жертв серед цивільного населення порівняно з аналогічними календарними періодами - із середини лютого до середини травня 2015-2018 років.

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