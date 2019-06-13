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13.06.19 13:02

Поліція отримала 75 повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборами

Від початку виборчої кампанії до Верховної Ради в Національну поліцію України надійшло 75 повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим законодавством.

Поліція отримала 75 повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Відкрито дві кримінальні провадження, також поліцейські склали адміністративні протоколи за фактами виготовлення передвиборчої агітації з порушенням законодавства", - повідомляє поліція.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, 30 із 75 заяв і повідомлень про пов'язані з виборчим законодавством порушення стосуються фактів можливого підкупу, 25 - незаконної агітації.

Найбільше заяв надійшло в управління Нацполіції Луганської, Дніпропетровської та Одеської областей.

"За всіма фактами і повідомленнями, які пов'язані з виборчим процесом, вимагаю проводити неупереджені та детальні перевірки, а також забезпечити чіткий контроль за розглядом цих матеріалів і ухвалення процесуальних рішень", - наголосив глава Нацполіції.

Нагадаємо, 24 травня розпочався виборчий процес позачергових виборів до Ради, які призначені на 21 липня 2019 року.

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