Слідчий Смітюх, який оголосив мені про підозру у справі "Межигір'я", має конфлікт інтересів на $940 тис., - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Про це Ющенко написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мільйон доларів за підозру Ющенку! Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн доларів. Так, Смітюх Олександр Федорович є близьким родичом (племінник) Смітюх Григорія Євдокимовича (27 лютого 1961 року народження) - українського політика, члена Партії регіонів, який за часів Леоніда Кучми був заступником Керівника Державного управління справами. За часів перебування на посаді у Державному управлінні справами Смітюк Г.Є. було видано ордер на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18-А. У подальшому при зміні влади, за часів президенства Ющенка В.А. Розпорядженням № 32 керівника Державного Управління справами від 31.05.2005 року у зв'язку із порушенням вимог житлового законодавства було скасовано розпорядження № 27 від 27 січня 2004 року "Про надання житлового приміщення" яким була видана квартира. У подальшому щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ в яких сторонами виступають ТОВ "СІГОО" (35532873), та ТОВ "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770) кінцевим бенефіціаром яких є Смітюх Григорій Євдокимович. При цьому, орієнтовна ринкова вартість квартири станом на сьогодні становить приблизно 940 000 доларів США", - заявив Ющенко.

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"Наявність родинних відносин між Смітюх Григорієм Євдокимовичем та Смітюх Олександром Федоровичем, спірних правовідносин, які виникли за вказаними судовими спорами щодо квартири, обставин встановлених судовими рішеннями, свідчать про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях відносно Ющенка Віктора Андрійовича", - акцентував експрезидент .

"Згідно з Законом України "Про запобігання корупції" Смітюх Олександр Федорович є суб’єктом, на якого поширюється дія цього закону, а тому повинен був повідомити свого безпосереднього керівника Горбатюк Сергія Вікторовича про реальний конфлікт інтересів, а останній повинен був запобігти такому конфлікту при здійсненні досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень. У зв’язку із вказаними обставинами я звернувся із заявою до Генерального прокурора щодо проведення перевірки вказаних обставин, та надання їм правової оцінки", - резюмував Ющенко.

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Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".